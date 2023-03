Em Amor Perfeito, próxima trama da faixa das 21 horas da Globo, Gilda Rubião (Mariana Ximenes) é uma mulher ambiciosa, que domina a arte da dissimulação. Ela tem um passado difícil e solitário e acaba se casando por interesse com Leonel (Paulo Gorgulho), o pai de Marê (Camila Queiroz), de olho na presidência do Grupo Rubião. Gilda tem uma rivalidade velada com a enteada, que naturalmente herdaria o cargo. A vilã então prepara uma armadilha para Marê, incriminando-a pelo assassinato do pai, após um processo fraudulento. Marê e Gilda vão travar um embate sem tréguas, numa disputa pelo poder e também pelo amor do médico Orlando Gouveia (Diogo Almeida).

“Eu penso que o folhetim já vem com surpresas por si só. Sempre tem uma reviravolta e é assim que ele é feito estruturalmente. A Gilda tem as suas surpresas e ela vai revelar muitos mistérios ao longo da trama. É uma personagem muito rico e recheado de conflitos, uma mulher muito forte, decidida, precisa e ardilosa”, descreve Mariana. “Ela é uma grande vilã! Não é à toa que, quando falamos sobre ela, sugeri a mudança de visual. Aí pintamos o cabelo de vermelho e cortamos, porque também é uma novela de época e cabia”, revela a atriz sobre a caracterização para a personagem.

Leonel Rubião é o patriarca da família Rubião, a mais rica e mais poderosa de Águas de São Jacinto, cidade que se desenvolveu à luz do complexo hoteleiro e balneário, fundado por ele. Empreendedor, otimista e expansivo, Leonel se tornou um homem soturno, reservado e impiedoso após a morte da primeira mulher, Maria Eugênia (Karen Marinho), a única que ele amou.

Sem a reserva ética e moral de Eugênia, ele se envolve cada vez mais em falcatruas e conluios para manter e ampliar seu poder. Isso inclui um acordo com Anselmo (Paulo Betti), cuja candidatura a nomeação como prefeito pelo interventor do Estado é apoiada por Leonel, em troca do direito quase “perpétuo” do empresário explorar as águas termais de São Jacinto – as nascentes estão em terras de Anselmo. Após a morte de Eugênia, Leonel casa-se com Gilda, que esconde a rivalidade que sente em relação a Marê. Uma rivalidade que se revela quando Leonel é misteriosamente assassinado.

“Eu gosto do personagem, da maneira como ele se desenvolve. Gostei muito do André (Câmara, diretor artístico), da equipe toda, do elenco. Estou bem feliz. Eu não fazia novela há muito tempo, então estou bem feliz que a minha volta às novelas seja nesse produto. E acho que vai dar muito certo, as expectativas são de muito sucesso. As pessoas vão gostar muito do que vão ver porque a novela está muito bem produzida, cenários riquíssimos, uma reconstituição de época primorosa, figurinos e tudo. Enfim, acho que vai dar certo”, destaca Paulo.

Gaspar Evaristo (Thiago Lacerda) é o filho mais velho do prefeito Anselmo e da primeira-dama Cândida (Zezé Polessa). Ele é o escolhido pelo empresário Leonel para desposar a filha Marê, garantindo o acordo que o presidente do Grupo Rubião mantém com o prefeito para explorar as águas termais da cidade. Gaspar é um homem ambicioso e sem escrúpulos. Seduzido por Gilda, ele se alia à vilã para dar um golpe em Leonel e Marê. “Existe essa ideia de vilão, mas eu acho que ele é muito mais um personagem que se envolve na medida em que a ambição vai falando e a história vai caminhando, do que exatamente um cara capaz de fazer barbaridades e atrocidades”, descreve Thiago.

Amor Perfeito é criada e escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer com direção artística de André Câmara. A obra é escrita com Elísio Lopes Jr, com a colaboração de Dora Castellar, Duba Elia e Mariani Ferreira. A direção é de Alexandre Macedo, Lúcio Tavares, Joana Antonaccio e Larissa Fernandes. A produção é de Isabel Ribeiro e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.

No elenco, também estão Levi Asaf, Diogo Almeida, Alan Rocha, Allan Souza, Ana Cecília Costa, Analu Prestes, Antônio Pitanga, Babu Santana, Barbara Sut, Bernardo Berro, Beto Militani, Breno de Filippo, Bruno Montaleone, Bruno Quixotte, Bukassa Kabengelle, Carmo Dalla Vecchia, Carol Badra, Carol Castro, Chico Peluccio, Christovam Neto, Cristiane Amorim, Cyda Moreno, Daniel Rangel, Davi Queiroz, Genezio de Barros, Glicerio Rosário, Gustavo Arthidoro, Isabel Fillardis, Iza Moreira, João Fernandes Nunes, Jorge Florêncio, Juliana Alves, Karen Coelho, Karen Marinho, Kenia Barbara, Kyvilin Padilha, Lucy Ramos, Malu Dimas, Maria Gal, Mestre Ivamar, Musipere, Paulo Mendes, Raquel Karro, Rose Lima, Tonico Pereira, Tony Tornado, Valentina Melleu, Vitória Pabst e Ygor Marçal. A novela tem previsão de estreia em março.