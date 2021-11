Completando 75 anos de vida e 55 anos de sua estreia na televisão, Marieta Severo é a convidada desta sexta-feira, dia 5, no ‘Conversa com Bial’. Com 38 filmes e 31 peças e uma extensa lista de trabalhos na TV, ela revisita sucessos da carreira e fala sobre o novo desafio. Na próxima segunda-feira (8), a atriz retorna ao horário nobre na novela ‘Um Lugar ao Sol’, interpretando Noca.

No programa, Marieta conta como foi dar vida à personagem em meio às dificuldades que enfrentou nos últimos tempos. “A Vó Noca ocupou um espaço absolutamente precioso na minha vida durante a pandemia, com tudo o que eu passei”, observa. A atriz também fala sobre o processo de deixar os cabelos brancos para o papel: “ Não vou pintá-los mais. Acho que é a maior conquista – conquista para muitas mulheres”, destaca.

No papo com Bial, Marieta relembra seus primeiros contatos com a arte, por meio do círculo de amizades que lhe apresentou vertentes da música e das artes plásticas. “A vida me deu uma formação muito variada nesse sentido e muito sensibilizante”, analisa ela, que revê no programa algumas cenas de suas vilãs da TV e comenta sobre a graça de encarnar personagens que não têm nada a ver com ela. A atriz menciona ainda que Dona Nenê, de ‘A Grande Família’ é sempre lembrada com carinho pelo público brasileiro.

Na entrevista, Marieta também fala sobre os planos para o Teatro Poeira, que mantém em sociedade com Andrea Beltrão, no Rio de Janeiro, no próximo ano. Além dos palcos, sua relação com o cinema é tema da conversa. Pedro Bial e a atriz falam sobre a atuação no filme “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil”, de Carla Camurati, que marcou o renascimento do cinema brasileiro nos anos 90.

Com direção artística de Mônica Almeida, o ‘Conversa com Bial’ vai ao ar de segunda a sexta-feira, após o ‘Jornal da Globo’.