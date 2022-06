Magazine Marighella domina indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro Concorrendo a 17 prêmios, filme dirigido por Wagner Moura sobre o guerrilheiro homônimo que lutou contra a ditadura militar, foi o título mais lembrado pelos votantes

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou nesta terça-feira (14) a lista dos finalistas à 21ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A cerimônia, que acontece na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, em 10 de agosto, terá transmissão ao vivo pelo Canal Brasil, YouTube e Instagram. Neste ano, a lista reúne 200 profissionais indicado...