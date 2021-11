Magazine Marilia Mendonça pode levar Grammy Latino por álbum com Maiara e Maraisa Premiação acontece nesta quinta-feira (18), em Las Vegas

Uma constelação de artistas pisa, nesta quinta-feira (18), no tapete vermelho em Las Vegas para a 22ª edição do Grammy Latino, que retorna ao formato presencial após a pausa pela pandemia em 2020. A premiação será transmitida no Brasil pelo canal Bis, a partir das 22h. Durante a primeira etapa da cerimônia serão entregues 45 dos 53 prêmios da noite. A Academia Latina...