Magazine Marina Ruy Barbosa assume namoro com deputado Guilherme Mussi Atriz publicou foto ao lado do político em inauguração de sua loja em São Paulo

Marina Ruy Barbosa, 26, assumiu na madrugada desta quinta (18) o namoro com o deputado federal Guilherme Mussi (PP-SP). No Stories do Instagram, ela publicou uma foto ao lado do político, acompanhada de um emoji de coração vermelho. Mussi esteve ao lado da atriz na inauguração da loja física da Ginger, marca de roupas fundada por ela, no shopping JK Iguatemi, na Vil...