Magazine Mario Frias diz que não se vacinou contra Covid-19 por ter tido enfarte e 'ser curioso' "Na minha opinião é muito cedo para garantir que essa vacina surte algum efeito", disse Frias

secretário especial da Cultura, Mario Frias, afirmou nesta segunda (8) no programa Opinião no Ar, da RedeTV, que não se vacinou contra a Covid-19. "Na minha opinião é muito cedo para garantir que essa vacina surte algum efeito", disse Frias. "Eu, por exemplo, não me vacinei. Por que eu não me vacinei? Porque eu tenho dois stents hoje, eu tive um enfarte em dez...