Mario Frias, ex-Secretário Especial da Cultura e pré-candidato a deputado federal por São Paulo, sofreu um infarto nesta segunda (4). A informação foi publicada no Twitter do ator, que está internado no hospital Santa Lúcia, em Brasília. Segundo a postagem, ele passou por cateterismo e ainda não há previsão de alta hospitalar.

"Diante desse fato, infelizmente não comparecerei às agendas e compromissos firmados para os próximos dias", escreveu ainda nas redes sociais. Frias já teve um princípio de infarto quando integrava o governo de Jair Bolsonaro, em dezembro de 2021.

Ele também passou por cateterismo depois de ser levado às pressas para o hospital na ocasião. Menos de seis meses depois, o ator foi novamente internado, com uma angina aguda. O segundo episódio, de acordo com o próprio pré-candidato, não teve nada a ver com coração.

"É uma cirurgia de quadril que eu tenho que acabou me dando um susto, por causa de uns remédios que eu tomei para dor, acabei me sentindo mal", disse o secretário na época. Nos dois episódios, ele levou poucos dias para voltar ao gabinete na Secretaria Especial de Cultura.

