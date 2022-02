Magazine “Maristada”: Bairro de Goiânia vira piada em vídeo do canal Porta dos Fundos O vídeo já conta com mais de 606 mil visualizações e quase dois mil comentários

O Setor Marista, em Goiânia, aparece no novo vídeo do programa Porta dos Fundos que tem circulado pelas redes sociais, principalmente entre os goianienses. Nele, o humorista Antônio Tabet cita o termo “Maristada” para se referir a pessoas cafonas. O vídeo já conta com mais de 606 mil visualizações e quase dois mil comentários. No esquete, os humoristas falam sobre ...