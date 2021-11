Magazine Mark Ruffalo vai muito além de Bruce Banner

De início, tudo parecia impossível para Mark Ruffalo, ator que completa 54 anos de idade nesta segunda-feira (22). Tanto que por nove anos teve de trabalhar como bartender para poder sobreviver. Até que foi convidado para fazer o papel principal da montagem This Is Our Youth, na Off-Broadway, pela qual recebeu diversos prêmios. O ator passou a ser reconhecido do públic...