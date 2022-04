A tradicional marmelada de Santa Luzia, um doce artesanal típico da região de Luziânia, agora é Patrimônio Cultural material de Goiás. A iguaria feita com com marmelos chegou a Goiás no fim do século 18, e a tradição foi passada de geração em geração pelos descendentes de quilombolas.

Proposição de autoria do deputado Coronel Adailton (PRTB), a a Lei Nº 21.278, que reconhece a marmelada como patrimônio imaterial, foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. Publicação do Diário Oficial de Goiás desta terça-feira (05/04). A medida já está em vigor.



O reconhecimento é de extrema importância para o Quilombo Mesquita, no município de Cidade Ocidental. A cidade, inclusive, realiza a Festa do Marmelo anualmente no mês de novembro, época de produção do fruto. O evento une as zonas rurais e urbanas do município em atividades comemorativas em respeito à cultura do marmelo, englobando culinária, esporte e religiosidade.

A Marmelada de Santa Luzia é feita com a polpa do marmelo, uma fruta típica das regiões temperadas que foi introduzida no Brasil pelos portugueses e acabou se adaptando ao clima da região de Luziânia. O doce pode ser experimentado de diferentes formas, com queijo, requeijão, abacate ou batido no liquidificador com leite.