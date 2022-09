Marte Um, dirigido por Gabriel Martins, e produzido pela Filmes de Plástico, foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2023. O filme, que teve sua estreia mundial no Festival de Sundance, e disputar uma vaga na categoria melhor longa-metragem internacional. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (5) pela Academia Brasileira de Cinema.



Marte Um, em cartaz no Cine Cultura, concorria com outros cinco longas: A Mãe, de Cristiano Burlan, A Viagem de Pedro, de Laís Bodanzky (também em exibição no Cultura), Carvão, de Carolina Markowicz, Pacificado, de Paxton Winters, e Paloma, de Marcelo Gomes. A comissão de seleção deste ano foi composta por 25 membros que trabalham na indústria cinematográfica. Destes, 21 são eleitos em votação entre os sócios da academia e outros quatro são indicados pela diretoria, mas não são, necessariamente, associados à instituição.



“Estamos vivendo um momento de muita honra, e muita felicidade, a mim pessoalmente, pela Filmes de Plástico e por toda a equipe do filme, porque estamos abrindo portas e sem dúvida alguma deixando um rastro de esperança e vontade para quem está chegando agora para fazer cinema, em um momento em que podem estar desacreditados de até onde um filme pode chegar. Então essa seleção é o resultado do trabalho de muita gente, e eu acho que esse é o sentimento mais importante, pois Marte Um definitivamente não é um filme que está caminhando sozinho, é o trabalho de muita gente que quer que esse filme voe longe e é isso que representa para mim o que o cinema brasileiro pode ser, uma força coletiva linda e resistente e que não deixa nunca de sonhar com um futuro lindo para a nossa arte.”, diz o diretor Gabriel Martins.

Pela primeira vez no Brasil um filme de um diretor preto é escolhido para representar o País na maior premiação do cinema mundial. Caso seja indicado, Gabriel Martins será o quarto diretor preto a ter um filme indicado nessa categoria na história do Oscar. Os outros foram Rachid Bouchareb (indicado por Days of Glory, Dust of Life e Outside the Law), Abderrahmane Sissako (Timbuktu) e Ladj Ly (Les Miserables).

“Marte Um ser o escolhido para representar o Brasil na esperança de uma nova indicação ao Oscar de filme internacional, 25 anos depois de Central do Brasil, parece um desses sonhos impossíveis. Mas acho que essa é a especialidade da Filmes de Plástico.”, diz Thiago Macêdo Correia, da Filmes de Plástico, produtora de Marte Um.

“A escolha de Marte Um para representar o Brasil no Oscar 2023 foi uma decisão democrática e importante do júri. O filme trata de afeto e de esperança, da possibilidade de seguir sonhando em meio a tantas dificuldades econômicas e políticas. Marte Um sintetiza bem o cinema brasileiro, com qualidade narrativa e técnica, que vem sendo realizado hoje, representando a diversidade do País”, diz Bárbara Cariry, presidente da comissão.

Marte Um, que já está em cartaz em cinemas de todo o País, com distribuição da Embaúba Filmes, que deve ampliar o número de salas a partir da próxima quinta-feira (8). O filme foi exibido no Festival de Gramado, onde recebeu o prêmio especial do júri, o prêmio do júri popular, além de melhor roteiro, também assinado por Martins; e melhor trilha musical, de Daniel Simitan.

O Filme

O filme traz o cotidiano de uma família periférica, nos últimos meses de 2018, pouco depois das eleições presidenciais. O garoto Deivid (Cícero Lucas), o caçula da família Martins, sonha em ser astrofísico, e participar de uma missão que em 2030 vai colonizar o planeta vermelho. Morando na periferia de um grande centro urbano, não há muitas chances para isso, mas, mesmo assim, ele não desiste. Passa horas assistindo vídeos e palestras sobre astronomia na internet.

O pai, Wellington (Carlos Francisco, de Bacurau, e da Companhia do Latão de teatro), é porteiro em um prédio de elite, e há um bom tempo está sem beber, uma informação que compartilha com orgulho em sessões do AA. Tércia (Rejane Faria, da série Segunda Chamada) é a matriarca que, depois de um incidente envolvendo uma pegadinha de televisão, acredita que está sofrendo de uma maldição. Por fim, a filha mais velha é Eunice (Camilla Damião), que pretende se mudar para um apartamento com sua namorada (Ana Hilário), mas não tem coragem de contar aos pais.

Em sua estreia no Festival de Sundance, Marte Um recebeu diversas críticas elogiosas. “É um filme sincero, e profundamente afetivo com seus personagens, (...) que procuram encontrar um chão em comum, e compartilhar a esperança”, escreve Jessica Kiang, na Variety. “É um filme vívido, com atuações brilhantes (...) aumentando o escopo de representação da cultura preta brasileira”, comenta Jonathan Romney, na ScreenDaily.