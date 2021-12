Magazine Masterchef: Isabella vence oitava edição com cardápio totalmente vegano A escolha de um cardápio totalmente vegano foi considerado arriscado pelos jurados, mas Isabella afirmou que sempre admirou esse tipo de culinária, apesar de não seguir a dieta. "Não tenho pretensão de ser, mas admiro. Acho que as pessoas da gastronomia não levam muito a sério", afirmou.

Isabella Scherer, 25, venceu a oitava edição do Masterchef Brasil (Band) com um cardápio totalmente vegano (sem derivados animais), na noite desta terça-feira (14). Ele disputou o troféu de melhor cozinheira do Brasil com Eduardo e Kelyn, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A vencedora disse que está muito grata por tudo o que viveu no realit...