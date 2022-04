Com o objetivo de garantir um novo lar a pelo menos 20 animais, uma feira de adoção pretende movimentar o Shopping Bougainville no próximo dia 30, de abril. Nazaré, Josy, Kika, Caramelo, Sofia e vários outros bichinhos que estão em busca de uma família, já possuem perfis disponíveis nas redes sociais do shopping e da BenYur Emporio Pet. Mesmo antes do evento já é possível dar um match e escolher um novo companheiro, ou companheira.

Denominada Bfriend, a campanha de adoção se inspirou nos aplicativos de relacionamento para incentivar a adoção de pets de forma inusitada. Além da BenYur, também é parceira da ação a ONG Anjos de Patas. “A ideia é que as pessoas entrem na brincadeira sobre ter uma nova solicitação de amizade, mas claro, realizando todo o processo com muita responsabilidade. Por isso foi tão importante que o shopping tivesse parcerias de peso nesta campanha”, comenta Amanda Starling, head de marketing do Shopping Bougainville.

No dia 30, os interessados poderão dar um match ao vivo. A feira tem entrada gratuita e será realizada no 2º piso do Shopping Bougainville das 12h às 17h. Apesar disso, já é possível conhecer alguns animais pelos perfis do Instagram do Shopping (@bougainvilleshopping) e da BenYur (@benyurpet). “Nós faremos questão de levar o Pet até à casa dos interessados se houver interesse de um dono antes do evento. A adoção pode ocorrer a qualquer momento, basta manifestar nas fotos que entramos em contato pelo Instagram. Na realidade, a ideia é mobilizar o público antes da freira, para que ela seja um sucesso, assim, como as adoções na ONG e no gatil “, explica Kate Santos, proprietária da BenYur.

Vermífugo e vacina

“Desde 1996 já passaram mais de 2.000 animais pela nossa entidade e sempre vermifugamos, vacinamos e castramos antes de doar, mas está muito difícil devido à superpopulação de animais abandonados e ao aumento dos preços para mantermos a ONG ativa”, comenta Rosalina Maria da Silva, fundadora da ONG Anjos de Patas.

