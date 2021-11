Magazine Matheus e Kauan juntam sertanejo e funk em nova música A dupla em tom de brincadeira, não descarta criar coreografias. "Com essa onda do TikTok fica até difícil não ter uma dancinha em uma das faixas, não é mesmo?", brinca Matheus

A dupla dos irmãos Matheus e Kauan se prepara para o lançamento do DVD "Se Melhorar Estraga", o nono trabalho audiovisual da carreira. O projeto com 16 faixas inéditas deve sair em 2022, mas um single já deve começar a tocar em dezembro. A faixa "Imagina a Sentada" mostrará para os fãs da dupla um lado diferente, com batidas que remetem ao funk e ao pop. "Essa minha ...