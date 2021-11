Maurício de Sousa fez uma homenagem neste sábado (6) a Marília Mendonça, por meio do perfil oficial da Turma da Mônica no Instagram. Um desenho com a assinatura do artista mostra a cantora tocando um violão ao lado de Chico Bento.

Na legenda, lê-se: “Para Marilia Mendonça. Aquela estrelinha lá no céu brilha mais toda vez que te vê.” Nos comentários, diversos seguidores elogiaram a homenagem e lamentaram a morte da cantora.

Marília Mendonça morreu nesta sexta-feira (5) na queda de um avião na zona rural de Caratinga, em Minas Gerais. Outros quatro ocupantes da aeronave também morreram.

O velório da cantora foi realizado neste sábado (6), no Goiânia Arena.