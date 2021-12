Magazine Maurílio será velado em Imperatriz (MA), onde nasceu e conheceu sua dupla sertaneja Cantor e compositor estava internado há duas semanas em Goiânia

O velório do cantor Maurílio, que fazia dupla com Luiza, ocorrerá em Imperatriz (MA), sua cidade natal e onde iniciou a parceria musical. A informação é da assessoria de imprensa dos artistas. No entanto, a data e horário do velório e sepultamento ainda não foram divulgados. Ele estava internado em estado grave na UTI do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), onde teve u...