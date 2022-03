Magazine Melhora nos números da pandemia foi fundamental para volta da Procissão do Fogaréu, em Goiás Após dois anos, farricocos voltarão às ruas da antiga capital. De acordo com dados municipais, 99% da população apta a ser imunizada já recebeu a vacina, enquanto mais de 80% está com a segunda dose no braço

Na tarde de sexta-feira (11), na Prefeitura de Goiás, o secretário municipal de Saúde, Marcos Elias da Neiva, apresentou os números sobre a pandemia da Covid-19 que acabavam de ser fechados. Havia grande expectativa no anúncio, já que naquele dia era fechada uma semana epidemiológica estratégica: aferia-se qual havia sido o impacto do carnaval na cidade. E as ...