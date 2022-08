Nunca é cedo demais para demonstrar a paixão pela música, certo? Enrico Moura, de 3 anos, viralizou na web ao dançar a canção “Pula Pipoquinha” após pedir para a Alexa tocá-la, em Goiânia. O vídeo gravado pela mãe conta com mais de 18 milhões de visualizações no aplicativo TikTok.

“Alexa, põe a música da picoquinha ”, pede Enrico bem rápido, duas vezes. A assistente virtual quase imediatamente responde ao comando de voz: “Tocando a música Pula Pipoquinha, de Bob Zoom, no Spotify”. Em seguida, a criança começa a dançar.

A mãe de Enrico, a corretora Sami Moura, conta que costuma gravar vídeos do filho com frequência, mas se surpreendeu com o alcance da publicação e a quantidade de comentários. Ela postou o vídeo no dia 24 de julho. No início de agosto, já tinha se tornado viral.

“Com certeza não tinha a intenção de viralizar. Eu como qualquer outra mãe tenho muito hábito de filmar tudo que ele faz, a gente vai gravando cada passo. Acabou que eu postei essa parte e do nada, literalmente do nada, o vídeo viralizou. Eu fiquei em êxtase, em choque, surpresa positivamente”, relata.

Famosos como Jojo Todynho, Lucas Lucco e outras conhecidas personalidades interagiram com o post, que acabou indo parar em várias páginas de entretenimento. Sami Moura detalha que comprou a Alexa recentemente. A inteligência artificial serviu de companhia para os dois durante um período de isolamento em decorrência da Covid-19.

“A partir do momento em que o Enrico descobriu como a Alexa funciona, ele não parou mais. Ele pede música da pipoquinha, pede para contar historinha. eles estão conversando sempre. Não pararam mais. São super amigos agora”, afirma.“O mais legal é que juntamente com a visibilidade a gente está recebendo muito carinho todos os dias também”, completa.

