Magazine Mestre do traço Com início nesta quinta-feira (15), exposição percorre 60 anos de carreira de Julio Shimamoto, maior quadrinista brasileiro vivo

Lenda viva da HQ no Brasil, Julio Shimamoto é o homenageado da 3ª edição da Gibirama – Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos. O evento acontece entre 6 e 9 de outubro, mas o público pode percorrer as seis décadas de produção ininterrupta do quadrinista na exposição Shimamoto: Mestre do Quadrinho Brasileiro, que chega à Vila Cultural Cora Coralina nesta quint...