Magazine “Mexemos com uma realidade difícil”, diz Flávio Tolezani Ator que interpreta Roy em Verdades Secretas fala sobre as dificuldades que toda a equipe da novela enfrentou para retratar com tamanha realidade o universo das pessoas que se viciam em drogas.

Nos capítulos de Verdades Secretas que estão indo ao ar na Globo, a abordagem da dependência química de Larissa (Grazi Massafera) e Roy (Flávio Tolezani) está no ápice. Flávio conta sobre as dificuldades que toda a equipe da novela enfrentou para retratar com tamanha realidade o universo das pessoas que se viciam em drogas. “O grande desafio para nós foi justamente fala...