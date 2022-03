Magazine Mike Tyson lança bala de maconha em formato de orelha mordida A Tyson 2.0, marca de cannabis do pugilista, vendeu em apenas um dia todo o estoque da bala de goma cujo formato relembra a luta contra Evander Holyfield

O ex-lutador Mike Tyson, 55, lançou nesta semana balas de maconha em formato de orelha mordida. A Tyson 2.0, marca de cannabis do pugilista, vendeu em apenas um dia todo o estoque da bala de goma cujo formato relembra a luta contra Evander Holyfield. O nome do produto é bem sugestivo também: Mike Bites (Mike Morde, ou, Mordidas do Mike, em tradução literal do ...