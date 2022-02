Magazine "Mimosa cativa por amor delicado", diz Suely Franco sobre personagem em O Cravo e a Rosa Atriz vive empregada fiel na casa de Batista (Luís Melo), enamorada por Calixto (Pedro Paulo Rangel), funcionário e quase um pai para Petruchio (Eduardo Moscovis)

“Eu gosto de fazer as pessoas se divertirem”, diz a atriz Suely Franco, 82, um dos sucessos na reprise de O Cravo e a Rosa (2000) na Globo. Na trama de Walcyr Carrasco e Mario Teixeira, ela arranca risadas e encanta com a inocente e romântica Mimosa, empregada fiel na casa de Batista (Luís Melo).O namoro da personagem com Calixto (Pedro Paulo Rangel), empregado e quase u...