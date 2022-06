Desde que apareceram como figurantes em Meu Malvado Favorito, em 2010, aquelas criaturinhas arredondadas, amarelas, desastradas e que usam macacões jeans, se tornaram um grande sucesso. Depois de sete anos da estreia solo, eles retornam para uma nova aventura em Minions 2 – A Origem de Gru, que chega nesta quinta-feira (30) aos cinemas. A animação tem direção de Kyle Balda, que codirigiu o primeiro longa, e Brad Ableson, animador de Os Simpsons. A trama é recheada de referências de outras produções de ação, como Rocky, Rambo, James Bond, Kill Bill e do desenho dos Looney Tunes.

Os ajudantes desastrados do simpático supervilão Gru, interpretado por Steve Carrell (O Virgem de 40 Anos e do sitcom The Office) na versão original e por Leandro Hassum na cópia dublada, saíram de dentro da rentável franquia Meu Malvado Favorito depois de ganharem popularidade igual ou maior que o protagonista. Eles estavam em todos os lugares: nas roupas, nos brinquedos, nas festas de aniversários e em vários memes na internet, ganhando até uma conotação política no Brasil. Apesar das críticas ao primeiro filme em 2015, a produção superou US$ 1 bilhão de faturamento. Antes de Minions, apenas Frozen e Toy Story 3 ultrapassaram essa marca.

Dos estúdios Universal e produzido pela Ilumination, também responsável por Sing e Pets: A Vida Secreta dos Bichos e orçado em U$ 76 milhões, Minions 2 inicia a exibição duas semanas depois de Lightyear, que conta a história do patrulheiro que deu origem ao brinquedo em Toy Story. O que não chega a ser um problema para os amarelinhos, que estreiam depois de dois anos de atraso por conta da pandemia. Por outro lado, para o filme da Pixar e da Disney pode significar ainda mais esvaziamento de público nas salas para uma história – bem avaliada pela crítica - que não vem tendo um bom desempenho nas bilheterias mundiais.

O elenco de vozes de Minions 2 é muito poderoso. Além de Steve Carrel, participam da versão original Alan Arkin, vencedor do Oscar por Pequena Miss Sunshine, com o personagem Willy Kobra, Jean-Claude Van Damme (Jean Garra), Dolph Lundgren (Svengança) e Danny Trejo (Punho de Aço). O time é reforçado ainda com Julie Andrews que faz a mãe egocêntrica de Gru, Russel Brand como o cientista maluco dr. Nefário e Michelle Yeon - protagonista da elogiada comédia Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022, ainda em cartaz em Goiânia) -, como a Mestra Chow, uma acupunturista que arrasa no kung fu.

No Brasil, Leandro Hassum é a grande estrela do elenco da animação. Ele retorna como Gru, assim como nos filmes Meu Malvado Favorito 1, 2 e 3, e deve ser mantido na quarta sequência prevista para 2024. Destaque também para Marize Motta, conhecida por ser a voz de Molly Weasley em Harry Potter, que dubla Marlena, mãe do chefe dos amarelinhos, e Sarito Rodrigues, dubladora de Angelina Jolie em Lara Croft: Tomb Raider, que interpreta Donna. Já os minions - Kevin, Stuart, Bob e Otto - com um novo de aparelho nos dentes - são as vozes de Pierre Coffin tanto na versão original quanto na versão nacional.

Trama

No primeiro filme, os fãs acompanharam a evolução dos minions enquanto buscavam cumprir sua única missão: servir os maiores vilões da história, como aparece em cenas divertidas ao lado do Tiranossauro Rex, Napoleão e até mesmo do Drácula. Dessa vez, a sequência serve como spin-off da franquia Meu Malvado Favorito, pois narra a infância de Gru, que com 11 anos de idade já realizava planos e projetos para a dominação mundial no porão da casa que morava na década de 1970. Quando eles se encontram, constroem uma família e unem forças para projetar armas e executar missões.

O filme mostra o início da parceria de Gru com os minions, o primeiro projeto solo dos amarelinhos se enveredou por esse lado, mas agora é tratado com mais detalhes. Eles conheceram o minichefe depois de um anúncio no jornal em que ele está à procura de ajudantes para formar uma quadrilha. A verdade é que Gru não passa de um projetinho de vilão que admira um supergrupo de criminosos. Quando a gangue conhecida como Sexteto Sinistro expulsa o seu líder, o lendário Willy Kobra, ele decide se candidatar à vaga, mas, por ser muito pequeno, acaba não sendo levado a sério pelo bando.

Esnobado pelos criminosos, Gru não desiste de chamar a atenção e, para provar que é merecedor do cargo, ele rouba a enigmática Pedra Zodíaco, que concede poder para o seu portador. A ação desperta a ira da quadrilha que passa a perseguir o líder dos minions até sua captura. Com o pequeno vilão em perigo, os cômicos companheiros de malvadeza terão de dominar a arte do kung fu, certamente, uma ideia que vai muito na onda dos filmes da década de 1970, que transformou Bruce Lee num astro. Apesar dessas referências não serem uma realidade da criançada, a proposta é incluir os pais na aventura.



Guia para o filme

Antes de assistir Minions 2: A Origem de Gru, é importante fazer uma maratona para entender mais sobre os personagens da franquia, que já arrecadou mais de US$ 3 bilhões no mundo. Assistindo o primeiro Meu Malvado Favorito e o solo dos amarelinhos já seria o suficiente, mas quem preferir pode acompanhar toda a saga.



Meu Malvado Favorito (2010)

Gru é considerado o vilão mais temido do mundo, mas teve seu status abalado pelo novato Victor ao roubar a pirâmide de Gizé. Desejando realizar algo ainda mais impressionante, o protagonista planeja o roubo da Lua. Para tanto conta com a ajuda dos minions e do dr. Nefario, um cientista. O chefe encontra o plano perfeito quando vê as três órfãs Margo, Agnes e Edith entrarem no esconderijo do seu inimigo para vender biscoitos. Ele então vai ao orfanato e resolve adotá-las. Disponível: Globoplay e Now.



Meu Malvado Favorito 2 (2013)

Agora que deixou para trás a vida de super crimes para criar Margo, Agnes e Edith, o ex-vilão Gru, o Dr. Nefário e os Minions têm tempo de sobra. Assim que começa a se adaptar ao seu novo papel de homem de família, uma organização ultrassecreta dedicada a combater o mal no mundo bate à sua porta. Agora, cabe a Gru e sua nova parceira, Lucy Wilde, descobrirem quem é responsável por um crime espetacular e trazê-lo à Justiça. Disponível: Globoplay e Now.



Meu Malvado Favorito 3 (2017)

A terceira aventura cinematográfica de Gru e companhia tem um sabor especial para quem viveu os anos 1980. O saudosismo atende pelo nome de Balthazar Bratt, antagonista da vez. Ator de um programa de sucesso no passado, ele resolve assumir o papel fictício e se tornar verdadeiramente vilão. Ele tentará de tudo para ocupar o posto de novo supervilão, causando o terror na vida de Gru, Agnes, Margo, Edith, Dr. Nefário e os Minions. Disponível: Apple TV.



Minions (2015)

Os Minions tentam servir a diversos vilões, sendo-lhes instrumentos fiéis, mas acabam sempre se autossabotando. Todavia, um deles, Kevin, decide sair pelo mundo, na companhia dos amigos Stuart e Bob, à procura de um novo chefe para o grupo. Nessa jornada eles conhecem Scarlet Overkill, a primeira supervilã do mundo. Disponível: Globoplay, Now e Apple TV.