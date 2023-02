Ambientada no início do século XX e baseada em fatos reais, a minissérie Desejo narra a história de amor que levou ao assassinato de Euclides da Cunha, um dos maiores escritores da literatura brasileira. Exibida pela TV Globo em 1990, a obra chegou ao Globoplay nesta semana, como parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia, que traz, todo mês, uma minissérie e duas novelas à plataforma.

Tudo começa quando Euclides da Cunha (interpretado pelo saudoso Tarcísio Meira) é nomeado engenheiro da Estrada de Ferro Central do Brasil e passa a viajar com frequência. Durante a ausência do marido, sua esposa Ana (Vera Fischer), conhecida como Saninha, se envolve com o jovem Dilermando de Assis (Guilherme Fontes). Decidido a colocar um fim nesse romance clandestino, Euclides sai à procura da esposa e flagra o casal. O encontro gera um grande conflito e Euclides é morto.

Após o trágico acontecimento, que ficou conhecido na época como “Tragédia da Piedade”, Dilermando terá que lidar com a Justiça, a opinião pública e ainda ser perdoado pela amante. Tudo ficará ainda mais complicado quando Euclides da Cunha Filho (Marcelo Serrado), sete anos depois, inicia um plano para vingar a morte de seu pai.

A personagem Lucinda, interpretada pela atriz Eliane Giardini na trama, é tia de Dilermando (Guilherme Fontes). É ela quem o apresenta a Saninha (Vera Fischer). “Fico muito feliz de ter essa minissérie disponível agora no Globoplay. Esse foi um trabalho muito importante para minha carreira. Foi o meu primeiro aqui na Globo. Lembro da minha parceria com Vera Holtz. Foi especialmente bom contar com ela nas cenas e fora delas. Desenvolvemos ali uma grande amizade!”, lembra Eliane Giardini.

Também fazem parte do elenco da obra nomes como Marcos Winter (Dinorá), Wolf Maya (Evaristo de Moraes), Deborah Evelyn (Alcmena), Marcos Palmeira (Sólon), Nathalia Timberg (Túlia) e Vera Holtz (Angélica).

Desejo tem autoria de Gloria Perez, com colaboração de Margareth Martins e direção de Wolf Maya e Denise Saraceni. Para escrever a minissérie, Gloria buscou informações nos jornais da época, nos processos judiciais sobre a morte de Euclides da Cunha, em 1909, e de seu filho, em 1916, e nas correspondências entre Dilermando e Saninha. Em parceria com a pesquisadora Margareth Martins, a autora recompôs os passos do escritor, principalmente na semana anterior a sua morte, e fez um estudo sobre os artigos veiculados pela imprensa nos primeiros 15 dias após a tragédia.

