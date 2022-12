Erros, acertos e consequências dos últimos oito governos brasileiros são retratados em 8 Presidentes 1 Juramento – A História de um Tempo Presente, minissérie que o canal internacional da Globo e a TV Globo exibem a partir do dia 2 de janeiro para resgatar a história da política do Brasil desde o processo de redemocratização do País. A série tem como base o filme produzido pela Copacabana filmes em coprodução com a Globo Filmes, Globo News e o Globoplay.

“A série cumpre a missão de conectar a eleição de 2022 com a história da política brasileira desde a Constituinte e trazer as gerações seguintes para uma visita à nossa história viva. Os jovens estão encarregados de construir o nosso futuro. E para isso é fundamental que tenham conhecimento do que passou nas últimas décadas. A exibição aumenta muito a nossa responsabilidade ao propor um debate sobre a nossa política e a história do nosso tempo presente. Ela convida toda a população do País a fazer parte deste debate”, afirma Carla, que fechou o ciclo do filme com o mandato de Jair Bolsonaro e a eleição para o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

A produção tem como fio condutor registros captados pela imprensa nacional e estrangeira ao longo das décadas, além de materiais vindos do cinema, de jornais, revistas e de outras mídias. “Rever os fatos é muito importante. A reprodução deles com atores deixaria de cumprir com a oportunidade de usar o passado recente para entender e transformar o presente e o futuro. A linguagem tinha de ter uma dramaturgia construída com os vários registros do que vivemos nesses anos. Sem opiniões, sem explicações e sem filtro”, explica a diretora.

O fim da ditadura militar no Brasil e o movimento Diretas Já, em meados dos anos 1980, são o ponto de partida da história. A Constituição de 1988 – a oitava do País, concebida a partir da grande participação popular – é um dos destaques dessa década em virtude dos avanços sociais que a Carta Magna permitiu desde sua promulgação. Assim como a eleição e posse de Fernando Collor, primeiro presidente eleito pelo voto direto, que marcou o início dos anos 1990. A gestão presidencial, marcada pelo confisco das cadernetas de poupança e a alta inflação no Brasil, era uma realidade dos brasileiros nessa época. Ainda no início da década, Collor sofreu impeachment e o então vice, Itamar Franco, assumiu a Presidência da República.

O segundo episódio revisita as disputas eleitorais que culminaram com as vitórias de Fernando Henrique Cardoso, ambas em primeiro turno, e o início do Plano Real, em 1994, que trouxe estabilidade econômica para o País. A virada para os anos 2000, a celebração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil e o inédito tratamento brasileiro contra a aids encerram o capítulo. Entre os destaques do terceiro e do quarto episódios, estão a descoberta do Pré-Sal durante o governo Lula e a chegada da primeira mulher à Presidência do Brasil, Dilma Rousseff.

O quinto e último episódio da minissérie começa com a posse de Michel Temer no lugar de Dilma, que sofreu impeachment, e iria até a eleição em que Jair Bolsonaro se tornou presidente do Brasil. Para a versão no canal, o episódio ganhou conteúdo inédito em relação ao filme e inclui momentos marcantes das políticas adotadas pelo governo Bolsonaro até o processo eleitoral de 2022, que resultou na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República, e as manifestações ocorridas em diversas partes do Brasil, após a divulgação do resultado das urnas.

“Queria uma mistura entre fatos e emoções e não de opiniões sobre essa vivência. E queria deixar em aberto para que o espectador criasse as suas impressões. Como não existem entrevistas feitas por mim, o filme acontece sempre no presente. Conseguimos um resultado onde é possível observar os protagonistas construindo a história no momento em que ela está acontecendo”, conclui Carla Camurati.