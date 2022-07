Enfrentar uma íngreme subida, passar por rios, pedras e pela vegetação do Cerrado. Ficar com as pernas bambas, suor na cabeça e cansaço no corpo para, no fim, dar de cara com um visual de encher os olhos, a mente e o coração. O presente para quem sobe e desce trilhas é poder observar no final da travessia uma paisagem estonteante. Em Goiás, diversos locais de turismo ecológico e ambiental oferecem caminhadas até mirantes que apresentam horizontes encantadores do Brasil Central.

Da Chapada dos Veadeiros, um dos destinos preferidos do Estado, passando pela queridinha Pirenópolis, até chegar em regiões como a cidade de Goiás e sua bela Serra Dourada, o Estado é banhado por belos mirantes. O que dizer, por exemplo, dos encantos das cavernas e cachoeiras do Parque Estadual Terra Ronca ou ainda do complexo do Salto de Corumbá?

“Os mirantes são bem legais quando o assunto é superação. Para chegar no mirante, é preciso fazer uma trilha, subir até o topo, enfrentar dificuldades. Tem a questão metafórica de ser uma conquista e de trabalhar a mente e o físico”, aponta o guia de turismo Tiago Arantes, da Natur Ecoturismo, na Chapada dos Veadeiros. Para o profissional, os mirantes criam conexões com o meio ambiente e apresentam paisagens naturais em pontos estratégicos. “No topo, você se sente ao mesmo tempo grande e pequeno na grandiosidade da natureza”, destaca.

No momento em que o turismo de Goiás cresce três vezes mais que a média nacional, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os destinos ecológicos estão entre os mais procurados por quem chega de fora e para os próprios goianos. Em julho, no mês de férias, o POPULAR te convida para percorrer íngremes subidas para conhecer alguns mirantes que apresentam cartões-postais do turismo ambiental goiano. Passe protetor solar, abasteça a garrafinha de água e uma boa trilha!