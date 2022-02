Magazine Miss Ucrânia decide lutar na guerra contra Rússia "Eu não quero fazer propaganda. Só mostrar que as mulheres ucranianas são fortes, confiantes e poderosas", disse Anastasiia

Enquanto os conflitos entre Rússia e Ucrânia se intensificam, o número de cidadãos de ucranianos dispostos a defender seu país só aumenta. A Miss Ucrânia de 2015, Anastasiia Lenna, decidiu se afastar do seu trabalho como relações públicas e embarcar no conflito armado para impedir o avanço das tropas russas no país. "Não sou militar. Sou só uma mulher, humana. Nas...