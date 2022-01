Magazine “Modinhas” do skincare que viralizam na internet exigem cuidados Especialistas alertam para risco de procedimentos que viralizam na internet com influenciadores digitais e que podem ter efeitos nocivos à saúde e à estética

O aumento do interesse por cuidados com a pele durante a pandemia não foi apenas impressão. Dados levantados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) mostram que a venda dos produtos do tipo tiveram alta de 21,9% em 2020, com destaque para as máscaras faciais, que cresceram em 91%, e os esfoliantes corporais, c...