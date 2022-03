Magazine Moka Nascimento faz shows para celebrar as cinco décadas da carreira

O baterista, compositor e intérprete Moka Nascimento inicia as comemorações dos 50 anos de carreira em show nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, no Complexo Cultural Mercado da 74. O artista, um dos principais representantes do rock goiano, estará acompanhado da banda Excallibur, que é formada pelo veterano guitarrista Emídio Queiroz e Everton Queiroz no con...