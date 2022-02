Magazine Moonfall: Ameaça Lunar, do diretor Roland Emmerich, estreia nesta quinta-feira nos cinemas

Retratar um possível fim do mundo nas telonas é a especialidade do diretor alemão Roland Emmerich. Ele já ameaçou o planeta com alienígenas em Independence Day (1996), mudanças climáticas extremas em O Dia Depois de Amanhã (2004), e aquecimento do núcleo do planeta no longa 2012 (2009). Desta vez, em Moonfall: Ameaça Lunar, que estreia nesta quinta-feira, a Lu...