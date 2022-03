Magazine Morbius, estrelado por Jared Leto, estreia nesta quinta-feira nos cinemas Filme-solo do vilão do Homem-Aranha será exibido em 29 salas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. A nova produção tem direção de Daniel Espinosa

Um novo personagem dos quadrinhos está chegando às telonas e está com sede de sangue. Ele é a sombra que coloca medo no coração dos bandidos, a criatura da noite, com asas de morcego, garras, presas e com habilidade de voar. É o longa do anti-herói do universo do Homem-Aranha, Morbius, o vampiro humano da Sony, que está fazendo sua estreia nesta quinta-feira (31) nas salas de ...