A artista visual Rochelle Costi, de 61 anos, morreu na noite deste sábado (26) após ser atropelada, na zona Oeste de São Paulo. Rochelle atravessava a rua em frente ao Museu de Imagem e Som (MIS), onde atualmente está em exposição, quando o fato ocorreu. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Rochelle era natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Em exposição no MIS com a mostra ‘Arte é Bom’, o nome da gaúcha é considerado um dos principais da arte contemporânea brasileira.

Em nota, a Anita Schwartz Galeria de Arte, que representa a artista, lamentou o ocorrido.

"Compartilhamos essa imensurável dor pela perda de Rochelle, artista única e de extrema relevância para o cenário da arte contemporânea, e nos solidarizamos aos seus familiares, amigos e colegas de jornada", diz comunicado.

Leia também:

Erasmo Carlos deixa centenas de canções inesquecíveis

Musa da Tropicália, Gal Costa revolucionou a música brasileira em diversos momentos