Nas redes sociais, amigos e famosos lamentaram a morte da pastora. A cantora Fernanda Brum escreveu “Minha Mila, descanse em paz com nosso Deus, amigo e salvador. Nos encontraremos na eternidade. Até breve e não adeus”.

A também cantora Nívea Soares publicou “Coração partido, lágrimas, muitas lágrimas. Não estamos prontos para isso. Quantas saudades”, escreveu a mineira.

Carreira

Apaixonada pelas artes, compôs sua primeira canção aos 8 anos e depois nunca mais parou. Fez aula de canto e violão, e aos 20, se converteu ao evangelho, tornando-se pastora anos mais tarde.

Durante a carreira de sucesso na música gospel, Ludmila lançou 12 álbuns solos. Entre sua canções mais conhecidas estão “Nunca pare de lutar”, “Ouço Deus me chamar”, “Os sonhos de Deus”, “Sopra Espírito” e “Buscar Tua face é preciso”, cuja letra foi utilizada no último post feito por ela nas redes sociais.

Tratamento

Com perfil encorajador, a pastora mostrou nas web sua rotina do “caminho do milagre” como se referia ao tratamento contra o câncer, as ministrações que fazia pelo país e seu devocional diário com músicas de sua autoria e versículos bíblicos.

Em novembro, mesmo após a suspensão do tratamento devido ao aumento das células cancerígenas, a artista divulgou que estava preparando novos projetos e canções inéditas.

Ludmila deixa três filhas, Daniela, Ana Lídia e Vanessa.