O ex-BBB Gil do Vigor anunciou, neste domingo (15), em sua conta no Twitter, a morte do avô . A mãe do economista, Jacira Santana, compartilhou em conjunto com o filho, no Instagram, uma foto abraçada com o pai, lamentando o fato de não poder se despedir dele.

“Acabei de receber a notícia do falecimento do meu pai com muita dor no coração pois estou nos Estados Unidos e não poderei dar a ele meu último adeus. É um momento de muita dor para todos nós da família e principalmente para mim que estou tão longe, não é fácil perder alguém tão importante em nossas vidas… Vai com Deus meu Pai e descanse”, escreveu Jacira.

Jacira e Gil vivem atualmente nos Estados Unidos, onde o economista faz seu PhD.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio para a mãe de Gil. "Meus sentimentos. Deus conforte o coração de todos vocês", disse uma seguidora. “Meus sentimentos que vcs se sintam abraçados pelo senhor Jesus”, escreveu outra.

Famosos como a atriz Cleo Pires e a chefe Ana Zambelli também deixaram suas mensagens de apoio. A causa da morte não foi revelada.

