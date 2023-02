O cineasta espanhol Carlos Saura morreu na sexta-feira (10) aos 91 anos. Saura é considerado um dos diretores clássicos da Espanha e foi uma referência para o cinema de autor europeu. Em 1960, ganhou visibilidade ao criticar o regime de Francisco Franco, líder fascista espanhol. O artista receberia um prêmio Goya, o maior do cinema Espanhol, neste sábado.



“Saura, um dos cineastas fundamentais da história do cinema espanhol, morreu em sua casa aos 91 anos, rodeado de seus entes queridos”, publicou a Academia de Cinema da Espanha no Twitter.



Em outra publicação, a Academia disse que seu último filme, Las Paredes Hablan (As Paredes Falam), lançado na última sexta-feira, mostra sua atividade incansável e seu amor pelo ofício até o último momento.



Saura morreu por problemas respiratórios. Ano passado, o artista teve um AVC e, em outro momento, caiu enquanto passeava com seus cachorros, duas situações que colaboraram para a piora do seu estado de saúde.

Leia também:

- Centenário de Franco Zeffirelli é lembrado com homenagens e mostra de ópera

- Veja os brasileiros que fizeram sucesso no teatro Scala de Milão



Um de seus filmes de mais popularidade, Carmen, de 1983, um drama sobre uma trupe de dança baseada na ópera de mesmo nome de Georges Bizet virou um sucesso mundial. Carmen ganhou prêmios, incluindo no Festival de Cannes.



Saura ficou conhecido também por filmes que exploram a natureza e o drama humano. Cría Cuervos (1966), seu longa mais emblemático, conta a história de uma mulher que acredita que causou a morte inesperada do pai, um militar franquista, através de um poder misterioso.



Em A Caça (1966), veteranos da Guerra Civil Espanhola revisitam os campos onde combateram enquanto saem para caçar junto a um jovem. A violência do passado retorna ao presente, para o temor dos coelhos e do jovem. Já Peppermint Frappé (1967) conta a história de um médico obcecado que tenta converter sua enfermeira em uma réplica da mulher de seu amigo.



Saura também amava os musicais e dirigiu filmes como Bodas de Sangue (1981), El Rey de Todo el Mundo (2021), passeando por diferentes ritmos latinos.



Nascido na cidade de Huesca, no nordeste do país, em 1932, Saura foi criado em Múrcia, no árido sul. Seu irmão Antonio tornou-se um dos principais pintores modernos da Espanha.



Saura abandonou os estudos de engenharia industrial em 1949 para se tornar fotógrafo e, mais tarde, estudou jornalismo e cinema. Foi professor de cinema e trabalhou em vários curtas-metragens antes de realizar seu primeiro longa-metragem, Os Delinquentes, em 1960.



Influenciado pelos neorrealistas italianos, nunca perdeu essa preocupação inicial com as questões sociais e condenou a censura franquista, mas nunca se considerou um artista político. Saura foi casado três vezes, a mais recente com a atriz Eulalia Ramon, sua companheira desde 2006. O cineasta deixa sete filhos.