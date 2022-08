A morte de Cláudia Jimenez neste sábado (20) sensibilizou amigos e admiradores da atriz. Cláudia tinha 63 anos e estava internada em hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Ex-mulher, Stella Torreão

Pelo Instagram, a ex-mulher Stella Torreão, com quem Cláudia foi casada por mais de 10 anos, postou uma homenagem: "Claudia, amor da minha vida, faria tudo de novo!!! Você fez muito mais por mim. 'Cadê nós, meu amor'". As duas foram casadas entre 1998 e 2008, mas permaneceram amigas mesmo após a separação.

Em entrevista à Folha em 2018, ela falou sobre a relação com Stella: "Quando perguntam, 'você é casada?'. Digo que sou. Costumo dizer que a nossa separação não deu certo. Ela é tão dentro da minha vida, e eu da dela, que a única parte que a gente não vive é a erótica", revelou na época.

A atriz também admitiu que pensou em ter um filho com Stella. "Perdi esse bonde. Pensei em ter um com a Stella quando estávamos juntas. Ela seria a barriga. Mas a coisa foi rolando e acabou que não aconteceu. Aí uma época eu pensei em adotar. Mas tive essas complicações [de saúde], e hoje não posso pegar uma criança no colo, pelo meu problema cardíaco. A vida me deu algumas limitações que tenho que aceitar.

Miguel Falabella, ator e diretor

Helio de La Peña, comediante

Uma das maiores comediantes do Brasil agora descansa.

Obrigado pelas gargalhadas, Claudia Jimenez. pic.twitter.com/dYKtjdKgEj — Helio de La Peña (@lapena) August 20, 2022

Serginho Groisman, apresentador

Uma boa parte da vida de Claudia Jimenez foi lutar contra as doenças que teve. Mas em nenhum momento deixou de ter alegria. Alegria que nós tivemos com essa maravilhosa atriz. Descansa agora — Serginho Groisman (@oserginho) August 20, 2022

Edu Barata, produtor teatral

Tom Cavalcanti, ator

Rodrigo Phavanello, ator e ex-namorado

Walcyr Carrasco, escritor

Lucio Mauro Filho, ator

Marcelo Medici, ator

sempre fui fã, depois tive a sorte de trabalhar junto, de conviver. uma gênia da comédia, engraçada em cena e na vida, ela vai me fazer muita falta. bravo Claudia Jimenez 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/9yPIPlC3vZ — Marcelo Medici (@marcelomedici) August 20, 2022

Zelia Duncan, cantora

Imensa atriz Cláudia Jimenez, amiga tão amada, você partiu e a vida perdendo tanto a graça...💔🥲 — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) August 20, 2022

Victor Sarro, comediante

Soube agora do falecimento da atriz Claudia Jimenez!

Fez parte da nossa história e da história da comédia nacional!

Descanse em paz ❤️ — victor sarro (@victorsarro) August 20, 2022

Mariana Xavier, atriz

Acordei e dei de cara com a partida da Claudia Jimenez. Mais uma grande perda pra arte e pro humor. Impossível fazer "Antes do Ano Que Vem" sem pensar nela fazendo "Como encher um biquíni selvagem". Agradeço pelas risadas e pela inspiração! Vai brilhar em outra dimensão! ❤️ pic.twitter.com/nOh6Tyxeta — Mariana Xavier (@marixareal) August 20, 2022

Daniela Mercury, cantora

Perdemos a nossa querida e talentosa Cláudia Jimenez. As suas maravilhosas personagens, interpretações e a sua alegria estarão sempre conosco. Sinto muitíssimo sua partida. Toda a minha solidariedade e carinho para os amigos e familiares. #claudiajimenez #Adeus #danielamercury pic.twitter.com/DskYi8H2w0 — Daniela Mercury (@danielamercury) August 20, 2022

