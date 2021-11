Magazine Morte de Marília Mendonça repercute na imprensa internacional New York Times diz que cantora contava histórias de personagens imperfeitos

A morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos em um acidente de avião no interior de Minas Gerais, foi destaque em diversas publicações internacionais nesta sexta-feira (5). O jornal americano New York Times colocou uma foto da brasileira na homepage de sua versão digital. A publicação diz que ela era uma das cantoras mais populares do Brasil e conhecida como "...