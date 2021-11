Magazine Morte de MC Kevin foi acidental, diz Polícia do Rio ao concluir investigação Responsável pelas investigações, informou que vai sugerir à Justiça o arquivamento do inquérito

A Polícia do Rio concluiu que a morte do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, foi um acidente. Em nota, a 16ª Delegacia Policial (Barra da Tijuca), responsável pelas investigações, informou que vai sugerir à Justiça o arquivamento do inquérito "por falta de elementos que caracterizem crime". MC Kevin morreu aos 23 anos após cair do 5º andar de um hotel na orl...