Magazine Morte no Nilo, com Gal Gadot, é puro escapismo com imagens belíssimas Adaptação do romance de Agatha Christie, filme de Kenneth Branagh estreia nos cinemas

Na mesma semana em que foi indicado ao Oscar de melhor diretor por Belfast, que também concorre a melhor filme, Kenneth Branagh chega aos cinemas brasileiros com Morte no Nilo, rodado em 2019 e muito adiado devido à pandemia. O longa é a segunda adaptação do hiperativo cineasta britânico para um romance de Agatha Christie e estreia nesta quinta-feira nos cinema...