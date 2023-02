Magazine Mostra de cinema apresenta documentário sobre Sidney Magal em Goiânia Documentário Me Chama Que Eu Vou, que retrata a vida e a carreira do artista, estreia neste sábado em sessão única na programação da mostra O Amor, a Morte e as Paixões

O rei do rebolado, das roupas extravagantes e ídolo das mulheres de todo o Brasil, como fazia questão de lembrar Chacrinha cada vez que ele participava do seu programa. Sidney Magal atravessou gerações, ainda mais depois que colocou os brasileiros para dançar lambada no início da década de 1990. Cada detalhe dos mais de 50 anos de carreira, assim como a sua vida ...