Mostra de cinema terá ingressos de R$ 10 a R$ 15, além de sessões gratuitas, em Goiânia Com cerca de 100 filmes, 14ª edição da mostra 'O Amor, A Morte e As Paixões' apresentará de ganhadores e indicados ao Oscar a produções que não entraram no circuito comercial

Cerca de 100 filmes entre ganhadores e indicados ao Oscar e dos maiores festivais de cinema do mundo (como Cannes, Veneza e Berlim) integram a 14ª edição da mostra O Amor, A Morte e As Paixões, entre os dias 8 e 21 de abril. O festival contará com ingressos a preços promocionais, de R$ 10 a R$ 15, e sessões gratuitas de filmes que, muitas vezes, não entraram no cir...