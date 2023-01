Após dois anos de espera, os cinéfilos de plantão têm encontro marcado com a 14ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões, em Goiânia. O CineX Cult, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), receberá o evento entre os dias 15 de fevereiro e 1º de março.

A mostra, uma das cinco principais do gênero no Brasil, contará com cerca de 50 filmes selecionados para agradar gostos diversos. São desde produções realizadas em Goiânia até os indicados ao Oscar 2023, além de obras que estiveram nos melhores festivais mundiais, como Cannes, Veneza, Berlim, Rio de Janeiro, Sundance, Toronto e São Paulo.

Entre os destaques desta edição estão os longas Fabelmans, Ilha de Bergman, Corsage, Regra 44 e Aos Nossos Filhos. Com a curadoria do professor de cinema da Universidade Federal de Goiás (UFG) Lisandro Nogueira, a mostra traz como tema a “Diversidade de olhares sobre temas contemporâneos”.

“Vamos exibir filmes inéditos, filmes que iríamos exibir ano passado, filmes clássicos e filmes do streaming que o público quer ver na tela grande. Desde temas como racismo e as novas formas de amar passando pelo filme político e do Oscar: diversidade”, explica o curador.



Ingressos

O Amor, a Morte e as Paixões terá ingressos promocionais, de acordo com a organização. O valor de R$30, que corresponde à meia entrada do cinema, será disponibilizada para todos. O evento firmou convênio com algumas instituições, como o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg), que terá direito a ingressos por R$20. Já para os alunos da Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO) e da Universidade Federal de Goiás (UFG), os ingressos custarão R$15.

Os ingressos poderão ser comprados no site cinex.art.br e na bilheteria do cinema. Haverá opção de passaporte para 5, 10 e 20 filmes.

Criada em 2001, com apenas 17 filmes, a mostra já chegou a exibir mais de 100 filmes e conseguiu reunir mais de 300 mil pessoas em todas as edições. “Ao longo dos anos, percebi que a mostra revelou um verdadeiro desejo do público goiano por filmes de qualidade e por isso, é uma grande honra fazer a curadoria desse material”, pontua Lisandro.

“A mostra possibilita o encontro entre as pessoas. Numa sociedade digital, existe uma vontade de união presencial, de tomar café e conversar. Com a pandemia, esse desejo aumentou ainda mais e ver bons filmes torna possível viver a experiência do encontro”, ressalta o curador.

No ano passado, o público já se preparava para a mostra quando um incêndio nos cinemas do antigo Banana Shopping adiou a tradicional maratona de filmes em mais um ano. Agora, de casa nova, o encontro dos amantes da sétima arte será realizado em um cinema conforto, que dispõe de 164 lugares com poltronas reclináveis, além de cinco espaços para cadeirantes. A estrutura do CineX Cult, no CCON, é composta por restaurante, bombonière e hall para descanso e interação.

Para a produtora Gabriela Cardoso, a edição será fruto do esforço dos últimos anos. “Essa será a primeira edição após a pandemia e tivemos muito tempo para pensar em cada detalhe. Os visitantes vão sentir todo o carinho”, avisa.