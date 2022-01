Magazine Mostra 'O Amor, a Morte e as Paixões' exibirá mais de 100 filmes em Goiânia Adiado por conta da pandemia, 14ª edição da mostra, prevista para o dia 16 de fevereiro, será realizada no mês de abril

Com a alta de casos e internações causada pela Covid-19 e novo decreto da Prefeitura publicado no início da semana, eventos já programados na capital vem anunciando seus adiamentos. É o caso da mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que realizaria a 14ª edição entre 16 de fevereiro e 2 de março. De acordo com o coordenador do evento, professor Lisandro Nogueira,...