As cores de Tarsila do Amaral, as antigas caixinhas de joias passadas de mães para filhas e a potente voz de Carmem Miranda servem de inspiração para os três artistas goianos que participam da Mostra Rádio em Movimento. Promovido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), o concurso é uma homenagem ao centenário das primeiras transmissões radiofônicas no Brasil e à Semana de Arte Moderna.

Os 26 Estados e o Distrito Federal receberam nos últimos meses réplicas de rádio modelo capetinha que foram posteriormente customizados por artistas visuais de todas as regiões brasileiras. De Goiás, os artistas que encabeçam o concurso são Paulinho Pessoa, Luciana Fernandes e Vilmondes Sousa. As obras artísticas já estão em votação no site da Abert (www.abert.org.br) a partir desta quarta-feira (7) e seguem abertas até o dia 25.

Com toques modernistas e cheio de cor, o artista plástico Vilmondes Sousa, 70, se aprofundou nas obras de Tarsila do Amaral, um dos grandes nomes do movimento modernista que eclodiu no País. “Trata-se de uma pretensa lembrança do trabalho de Tarsila do Amaral com sua obra na Semana de Arte Moderna de 1922, mesmo ano do lançamento do Rádio no Brasil, bem como a evolução dos dois: da arte e do rádio. Rádio é arte”, garante o goiano.

Já a artista visual Luciana Fernandes, 42, rememorou as caixinhas de joias antigas guardadas por avós e mães para abrilhantar o seu rádio capelinha. Além de trabalhar com arte, a goiana também é locutora de rádio, o que lhe deu inspiração na hora da customização. “A obra compara a riqueza informativa do rádio com porta tesouros. Olhar o início do rádio e sua expansão é o mesmo que observar a ascensão evolutiva de todas comunicações de modo acessível a todas as pessoas”, reflete a artista.

Videomaker, designer gráfico e diretor de arte, Paulinho Pessoa explorou a linguagem cenográfica que tanto tem experiência para criar um rádio que faz ode a Carmem Miranda, a grande diva do rádio. A obra é composta por lantejoulas, aplicações em diferentes materiais, como pedraria, brilhantes, tinta, isopor e neon. “Ao fazer essa homenagem, retratei em brilhos, esplendor, som, luz e cores a alegria dessa grande artista brasileira”, explica.

Com votação aberta, as obras finalistas estarão expostas no 29o Congresso Brasileiro de Radiodifusão, que acontece em novembro, em Brasília, e homenageia os 60 anos da Abert. A Mostra Rádio em Movimento visa preservar a história da arte e dos meios de comunicação do País. Todas as informações sobre o congresso, votação e o concurso podem ser conferidas no site oficial da Associação.