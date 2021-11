Magazine Mudança de vida Julia Byrro diz que Lara vai provocar amor e ódio em Verdades Secretas 2, do Globoplay

A atriz e modelo Julia Byrro, 20, diz ainda estar se acostumando com a rotina atribulada de gravações e com um número cada vez maior de fãs pedindo selfies no aeroporto e na rua. Essa é a nova realidade da jovem diante da repercussão positiva de seu trabalho na pele da misteriosa Lara, de Verdades Secretas 2, disponível no Globoplay.“Minha vida mudou completa...