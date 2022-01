Magazine Tom Selleck: o bigode mais famosos das telinhas na década de 80 O artista, que completa neste sábado 77 anos, raramente abandonou esse estilo da barba cheia ou apenas com o bigode, nos seus personagens

Nos anos 1980, nenhum outro bigode fez tanto sucesso nas telinhas quanto Tom Selleck, no papel do investigador particular Thomas Magnum, no seriado Magnum, que durou oito temporadas. De protagonistas a papéis secundários, o artista, que completa neste sábado 77 anos, raramente abandonou esse estilo da barba cheia ou apenas com o bigode, nos seus personagens. Na...