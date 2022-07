Magazine Mulher de Leonardo e mãe de Zé Felipe pede desculpas após dar alfinetada em Pabllo Vittar Respondendo a um seguidor, Poliana Rocha escreveu que a cantora estava com inveja do sucesso de ‘Bandido’, música de seu filho Zé Felipe

Depois que sua fala repercutiu negativamente, a esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou as redes sociais para se desculpar sobre a alfinetada que deu em Pabllo Vittar, no último sábado (2). Respondendo a um seguidor, a jornalista escreveu que a cantora estava com inveja do sucesso de ‘Bandido’, música de seu filho Zé Felipe. “Eu estou com o coração super ...