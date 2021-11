Magazine Mulher exclamação!

Misto da alegria de Carmen Miranda com a obra singular de Arthur Bispo do Rosário, Elke Maravilha sempre foi a cara do Brasil. Com o visual extravagante - acessórios e perucas de fazer morrer de inveja qualquer drag queen -, ela fez de si mesmo seu produto artístico mais notável. Admirador desde a infância da persona da artista, o jornalista Chico Felitti lançou rece...