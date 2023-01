Com a proposta de aproveitar as semanas de férias, o Flamboyant Shopping recebe a atração Mundo dos Blocos Fundo do Mar até o dia 28 de fevereiro. A estrutura, que incentiva a criatividade e a coordenação motora da garotada, está montada no Atrium do empreendimento, piso 2 do centro de compras. A intenção do evento é proporcionar tempo de qualidade em família, longe de aparelhos eletrônicos, surpreendendo os visitantes com uma experiência lúdica memorável. A atração, que contempla brinquedos como túnel colorido, barco do pirata e carrossel do fundo do mar, também conta com piscina de bolinhas e oficina, e promete ser diversão garantida para as crianças. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10 às 22 horas e, aos domingos e feriados, das 14 às 20 horas. Valor da entrada: a partir de R$ 20 (R$ 15 a cada 15 minutos adicionais). Endereço: Av. Jamel Cecílio, Jardim Goiás.