Protagonista de O Clone, onde deu vida a três personagens, Murilo Benício também integra o elenco de A Favorita, novela de João Emanuel Carneiro que começou a ser exibida nesta segunda-feira (16), no Vale a Pena Ver de Novo (Globo), dividindo a faixa com as emoções finais da trama de Gloria Perez. O ator protagonizou ainda Ti Ti Ti, exibida antes de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo. Em A Favorita, Murilo interpreta Dodi, marido de Donatela (Claudia Raia), e ex-marido de Flora (Patrícia Pillar). O personagem, um novo rico que carrega muitos mistérios, atraiu o ator, que pediu para interpretá-lo.



Você virou uma espécie de coringa do Vale a Pena Ver de Novo (risos). Depois de Ti Ti Ti, veio O Clone e agora A Favorita. O que acha disso? É bom estar muitas vezes no ar e rever trabalhos antigos?

Eu acho maravilhoso reconhecer a minha própria idade nessas reprises, há quanto tempo eu venho construindo essa carreira, há quanto tempo eu faço parte da TV Globo, e quanta coisa eu já fiz lá dentro. Isso é muito recompensador, e eu acho um barato, me dá uma dimensão da carreira que eu construí. Na hora que passa um Vale a Pena Ver de Novo, de épocas diferentes, dá uma dimensão muito gratificante de tempo de trabalho.

Qual a sua expectativa para rever A Favorita? Do que você mais gostou no trabalho?

A Favorita foi onde eu conheci o João Emanuel Carneiro, que eu considero um dos grandes autores de telenovela do Brasil, e eu achava incrível aquela ideia de você não saber quem era o mocinho ou o bandido, algo muito revolucionário o fato de o espectador não saber isso, porque normalmente o espectador sabe tudo o que está acontecendo. Mas, dessa vez, o segredo era de uma pessoa só, era do João. Isso era incrível. Eu adorei o trabalho, a turma era maravilhosa, a gente se divertia demais, eu tenho memórias incríveis de A Favorita, sinto muitas saudades dessa novela.

O Dodi era um personagem diferente do que você vinha fazendo na época. Isso foi um diferencial para você?

Fui chamado para fazer parte de um núcleo cômico, e não quis, porque eu tinha gostado desse personagem, do Dodi. Eu lembro que o ator que faria o papel não estava mais disponível, então eu pedi para interpretá-lo. Eu queria fazer uma coisa diferente, vinha de personagens cômicos. Foi um personagem que pedi pra fazer porque achei que ele muito interessante.

A Favorita inovou ao subverter o folhetim tradicional ao ter a vilã revelada depois de muitos capítulos. Foi estimulante participar de uma obra com essas características?

Para mim essa foi a grande sacada do João (Emanuel Carneiro), ele fez uma coisa que acho que ninguém nunca mais fez e que ninguém nunca tinha feito – posso estar errado, porque parece que todas as histórias já foram contadas –, mas era uma situação tão nova, que eu achava aquilo o máximo. Você não sabe quem está falando a verdade, era um suspense, era um thriller, muito legal. Estou muito feliz que A Favorita vai para o ar agora, é uma novela que vai surpreender mais uma vez.